Пекин, 25 мая, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Центральное правительство увеличит количество бюджетных субсидий на проведение специальной политики в сфере финансов и землепользования, говорится в заявлении по итогам исполнительного заседания Госсовета КНР под председательством премьера Ли Кэцяна.

Китайские трущобы

План является последней на данный момент попыткой выполнить государственное обещание, сделанное три года назад, по перестройке обветшалых районов, суммарное количество жителей которых насчитывает более 100 млн человек.

На 2017 год поставлена задача по реновации 6 млн жилищ. В заявлении перечисляются меры от укрепления управления специальными фондами до улучшения служб поддержки, включая образование и здравоохранение, которые должны помочь в достижении поставленной задачи.

Реновация трущоб стала приоритетом для правительства в последние годы. За прошедшие 8 лет более 80 млн человек, проживавших в плохих жилищных условиях, переехали в новые дома.

В заявлении также сказано, что улучшилось не только качество жизни населения, но также возрос уровень потребления и инвестиций, а также был устранен избыток жилья в некоторых районах.

Напомним, что в Китае при его более чем миллиардном населении крайне остро стоит проблема жилья. Несмотря на стремительные темпы модернизации страны, все еще огромное количество населения либо живут в деревнях в нищете, либо в городских трущобах, не имея возможности приобрести более качественное жилье. В связи с этим правительство КНР многие годы проводит программу по выведению населения из нищеты, ставя задачу к 2020 году стать страной со средним уровнем достатка населения.

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