Каракас, 25 мая, 2017, 00:44 — ИА Регнум. В свою очередь оппозиционеры, чьи манифестации регулярно заканчиваются актами вандализма и мародерства, открещиваются от действий «мутных» и криминальных элементов, заявляя о чистоте своих помыслов и невыходе за рамки закона. Получается не очень хорошо, малоубедительно, зато очень громко. Так, что превосходно слышно и в США, и Организации американских государств, настроенной привести упрямо двигающуюся «не в ту сторону» Боливарианскую Республику к общему американскому знаменателю.

Плаца Боливар в Каракасе, Венесуэла

Оппозиция занята подсчетами: цифры — это то, что может «весомо, грубо, зримо» показать «демократически настроенному миру» всю ужасную сущность правящего в Венесуэле режима: антипрезидентски настроенное издание El Nacional информирует читателей, что «противостояние длится вот уже 52-й день», но при этом оппозиции нечего больше сказать, кроме того, что «жертвами режима за это время стали уже 48 граждан страны».

Властная сторона тоже занята своим, определенным Конституцией делом, пытаясь удержать страну от падения в пучину гражданской войны и «сдачи ее в рабство американскому империализму».

Оппозиция красочно иллюстрирует «жуть противоборства» видеосюжетом с бегущим человеком, одежда на спине которого пылает ярким огнем. «Еще одна жертва чавизма» — комментарий «несгибаемых», сопровождающий картинку, размещенную на веб-страницах оппозиционных венесуэльских газет и сочувствующих им иностранных (испанская La Razón — в первых рядах пиар-поддержки Национальной Ассамблеи, настаивающей на уходе Николаса Мадуро в отставку).

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Правительственная сторона не придает этому красочному видеоряду почти никакого значения, заявляя, что горящий — объект самосуда горожан, поймавших его на мародерстве. Правительство занято реализацией собственных обещаний: президент страны рассказывает о развитии идеи созыва Конституционной Ассамблеи и демонстрирует подписанный им в минувший вторник указ о порядке выборов 540 депутатов этого органа, которому предстоит в непростой обстановке выработать новую Конституцию, содержащую меры «тушения уличного пожара, не стихающего вот уже почти два месяца».

Армия по-прежнему молчит, не вмешиваясь. С одной стороны, это говорит о том, что она все еще подконтрольна своему Верховному главнокомандующему, пока не считающему, что единственным методом усмирения уличных протестов является подавление их с помощью регулярных войск. С другой — никто не возьмется утверждать, что военные полностью лояльны президенту и не выжидают подходящий момент, чтобы выступить на стороне оппозиционеров, лидеры которых Энрике Каприлес и Фредди Гевара заверяют, что «народ не уйдет с улиц, пока не состоятся всеобщие честные выборы, которые обеспечат государство адекватной справедливой демократичной властью».