Степанакерт, 25 мая, 2017, 00:28 — ИА Регнум. С каждым годом численность населения Шуши увеличивается, заявил мэр города Арцвик Саркисян в интервью «Арцахпресс».

Artsakhpress.am Шуши

По его словам, перед прошедшей через тяжелые испытания войны Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой) стояла задача восстановить и придать новое дыхание городу-крепости Шуши. Саркисян отметил, что за минувшие 25 лет в этом направлении проведена большая работа.

«Многие хотят обосноваться в Шуши», — сказа мэр города, добавив: «Есть дома, хозяева которых уже давно не проживают в городе. По возможности можно приобрести эти дома и предоставить их тем, кто желает жить в Шуши и нуждается в жилье».

По его словам, большое внимание уделяется сохранению существующего жилищного фонда.

При этом как сообщил Арцвик Саркисян, при строительстве новых зданий в Шуши используются материалы местного производства, сохраняя архитектурный облик и колорит города. Проведенные и проводимые работы, как он указал, позволят Шуши стать и традиционным, и современным городом.

По его словам, в настоящее время в городе проживает 5000 человек.