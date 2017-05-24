Москва, 24 мая, 2017, 23:47 — ИА Регнум. «Крым восстал именно против притеснения русского языка», которое началось на Украине, заявил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков 24 мая в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале», посвященной продолжающемуся «наступлению» на русский язык на Украине. Политолог напомнил, что «первое же решение после майдана было — голосование за то, чтобы отменить закон о региональном статусе русского языка».

Советский плакат

«Пора действовать, пора защищать русский язык. Давайте сделаем телевизионный канал по украинской тематике на русском языке. Пускай будет радио на русском языке. Нужно поставить прямо напротив Одессы на корабле передатчик в нейтральных водах, чтобы у людей была возможность это смотреть», — призвал Марков.

Обращаясь к оппонентам, представляющим Украину в эфире, Марков отметил: «Вы хотите, чтобы украинский язык развивался на Украине? Ну, сделайте тогда, не запрещая русский, так, чтобы было не стыдно порядочному человеку говорить по-украински… Прекратите на украинском языке давать неонацистские передачи по телевидению, запретите неонацистам создавать военные формирования. Сразу язык будет развиваться!».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №5313 о введении языковых квот на украинском телевидении. Согласно документу, для телерадиокомпаний общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% от всего вещания в течение суток в каждом из промежутков времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Региональные телекомпании обязаны вести вещание программ на украинском языке на 50%.