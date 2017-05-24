Львов, Украина, 24 мая, 2017, 23:46 — ИА Регнум.

Украина намерена решить проблему «львовского мусора» за счет экологической безопасности Донбасса. Как сообщил 24 мая министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец, на Украине принято решение мусор и всяческие отходы свозить на частный полигон под город Красноармейск, который находится всего в 55 километрах к западу от Донецка.

Джузеппе Арчимбольдо. Флора. 1591

Как известно, во Львове и близлежащих к нему населенных пунктах сложилась критическая ситуация с вывозом мусора. Попытки решить проблему путем размещения отходов в других областях Украины не увенчались успехом.

По словам мэра Львова Андрея Садового, последний полигон, с которым было подписано соглашение, — частный, расположенный в городе Красноармейске (он переименован киевскими властями в Покровск) Донецкой области.

Однако в этом же районе сложилась крайне неблагоприятная экологическая ситуация в связи с остановкой работы угольных предприятий. Уже зафиксированы случаи загрязнения окружающей среды и подтопления жилых домов. Не далее, как вчера, напомним, вопросы экологической безопасности в этом районе поднимал председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань.

Теперь именно сюда привезут и «львовский мусор».

«При той халатности, с которой киевские власти относятся к вопросам экологии, размещение твердых бытовых отходов в Красноармейске или в любом другом городе Донбасса может стать угрозой экологической безопасности Республики. Особенно в условиях приближающегося лета, повышения температуры воздуха. Это приведет к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе», — сказал Сергей Наумец.

Он добавил, что, по информации некоторых украинских СМИ, на данный момент владелец красноармейского полигона приостановил договорные отношения с львовскими властями.

«Это не гарантирует, что попытки вывоза мусора на территорию Донбасса не возобновятся», — заявил Сергей Наумец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко уже выражал озабоченность состоянием дел в сфере экологии на территории Донбасса, временно подконтрольной Украине. Также вопросы экологической безопасности входят в число основных направлений деятельности в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.