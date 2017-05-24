«Манчестер Юнайтед» — победитель ЛЕ 2016/17
Стокгольм, 24 мая, 2017, 23:38 — ИА Регнум. На 18-й минуте матча французский хавбэк Поль Погба открыл счет ударом из-за пределов штрафной после поперечного паса Маруана Феллаини — 0:1.
В дебюте второго тайма армянский вингер Генрих Мхитарян удвоил преимущество «МЮ» ударом «ножницами» после скидки Криса Смоллинга — 0:2.
Статистика матча («Аякс"/"Манчестер Юнайтед»)
Удары 8/5
Удары в створ ¾
Владение 67%/33%
Фолы 14/17
Поздравляем «МЮ» с победой в Лиге Европы!
Составы на матч:
«Аякс»: Онана, Вельтман, Ридевальд, Санчес, Де Лигт, Клаассен, Шене, Зиш, Юнес, Дольберг.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Валенсия, Дармиан, Погба, Мата, Эррера, Мхитарян, Феллаини, Рэшфорд.
Главный арбитр матча: Дамир Скомина.
Предупреждения: Мхитарян — 31, Феллаини — 52, Вельтман — 58, Юнес — 68, Мата — 78, Ридевальд — 78.
Голы: Погба 18 — 0:1, Мхитарян 48 — 0:2.