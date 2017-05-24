Стокгольм, 24 мая, 2017, 23:38 — ИА Регнум. На 18-й минуте матча французский хавбэк Поль Погба открыл счет ударом из-за пределов штрафной после поперечного паса Маруана Феллаини — 0:1.

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«Аякс» — «Манчестер Юнайтед» 0:2

В дебюте второго тайма армянский вингер Генрих Мхитарян удвоил преимущество «МЮ» ударом «ножницами» после скидки Криса Смоллинга — 0:2.

Статистика матча («Аякс"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 8/5

Удары в створ ¾

Владение 67%/33%

Фолы 14/17

Поздравляем «МЮ» с победой в Лиге Европы!

Составы на матч:

«Аякс»: Онана, Вельтман, Ридевальд, Санчес, Де Лигт, Клаассен, Шене, Зиш, Юнес, Дольберг.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Валенсия, Дармиан, Погба, Мата, Эррера, Мхитарян, Феллаини, Рэшфорд.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина.

Предупреждения: Мхитарян — 31, Феллаини — 52, Вельтман — 58, Юнес — 68, Мата — 78, Ридевальд — 78.

Голы: Погба 18 — 0:1, Мхитарян 48 — 0:2.