Санкт-Петербург, 24 мая, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Два пограничных сторожевых корабля разных типов и патрульное судно ледового класса начали строить в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония закладки состоялась сегодня, 24 мая, на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».

Almaz.spb.ru Сторожевой корабль проекта 22460

Как сообщили в городском комитете по промышленной политике и инновациям, был заложен пограничный сторожевой корабль проекта 22 460. Он разработан Северным проектно-конструкторским бюро (Санкт — Петербург) и предназначен для охраны госграницы и территориальных вод, а также для борьбы с террористами и пиратами.

Водоизмещение «сторожевика» — 750 тонн, скорость хода 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, автономность 30 суток, длина 62,5 метра. Корабль несет на борту вертолет. Ранее «Судостроительная фирма «Алмаз» построила и передала Погранслужбе ФСБ России семь кораблей данного типа.

Вторым заложенным 24 мая стал пограничный сторожевой корабль проекта 10 410 «Светляк». Он спроектирован АО ЦМКБ «Алмаз» для охраны морских границ. Его водоизмещение — 375 тонн, длина 49,5 м, ширина 9,2 м, дальность плавания 1500 миль, скорость хода 30 узлов, автономность 10 суток, экипаж — 21 человек.

Корабль несет усиленное артиллерийское вооружение — артиллерийские установки АК-630М и АК-176М, а также комплект ПЗРК «Игла-1М», и имеет современную систему управления стрельбой для поражения воздушных, надводных и береговых целей. Ранее завод «Алмаз» построил для России серию из 12 кораблей данного проекта и 5 кораблей на экспорт.

Наконец, 24 мая было заложено патрульное судно ледового класса проекта 22 120. Оно предназначено для охраны государственной границы, соблюдения режима экономической зоны и контроля за рыболовством. Водоизмещение судна — 1023 тонн, длина 71 м, ширина 10,5 м, осадка 3,37 м, скорость хода 24 узлов, экипаж 16 человек, автономность 20 суток, дальность плавания 6000 миль.

Сейчас проект модернизируется конструкторским бюро ЗАО «Спецсудопроект». Ранее завод «Алмаз» построил два корабля этого типа.

Предприятие «Алмаз» имеет производственную базу и гидротехнические сооружения (два плавдока грузоподъемностью до 3 тыс. тонн), позволяющие строить корабли и суда всех типов водоизмещением до 1000 тонн с корпусами из стали и алюминиевых сплавов.

Номенклатура основных видов продукции фирмы «Алмаз» включает в себя скоростные военные корабли для Погранслужбы ФСБ России типа «Светляк» и «Соболь», ударные десантные корабли типа «Мурена», «Джейран» и «Зубр», яхты с корпусами из легких сплавов, малые артиллерийские корабли «Буян» для ВМФ России.