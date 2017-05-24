Киев, 24 мая, 2017, 23:36 — ИА Регнум. В Донбассе Донецкое направление по-прежнему остается наиболее «горячей точкой». За прошедшие сутки в регионе зафиксировано применение РСЗО «Град», тяжелой артиллерии, минометов, вооружения БМП и другого оружия. Об этом 24 мая заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

7th Army Training Command ВСУ

Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера, 23 мая, подразделения ВСУ 48 раз нарушили режим прекращения огня.

«На Горловском направлении с позиций 53 бригады ВСУ выпущено три 122-мм артиллерийских снаряда по населенному пункту Гольмовский, в результате поврежден жилой дом по улице Загородная, и пять мин калибра 120 мм по району населенного пункта Доломитное. Также обстрелам из стрелкового оружия и различных видов гранатометов подверглись населенные пункты: Доломитное, Озеряновка, Зайцево. На Донецком направлении минометные расчеты 72 и 92 бригад выпустили 114 мин калибра 120 и 82 мм по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Докучаевск, району аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка. На Мариупольском направлении с позиций 36 обр МП выпущено 13 мин калибра 120 мм и 15 мин калибра 82 мм по району населенного пункта Саханка. Также обстрел из стрелкового оружия зафиксирован в районе населенного пункта Коминтерново», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в течение последних дней украинские силовики наносили массированные удары из артиллерии и реактивных систем по позициям ДНР.

«Военным руководством ВСУ подготовлены и проведены несколько провальных провокаций — это и обстрел населенного пункта Авдеевка 13 мая, в результате которого погибли мирные жители, и минометный удар по Авдеевскому коксохимическому заводу 22 мая, в результате которого произошло возгорание на рабочей территории, и вчерашний обстрел Авдеевки из реактивных систем. Все эти действия были направлены только на создание сфабрикованных фактов по обвинению нашей республики в нарушении договоренностей, принятых в ходе встречи Контактной группы в Минске. В целях подкрепления данных фактов и создания образа непричастности украинской стороны к провокациям на время проведения встречи штабом «АТО» объявлен полный запрет на ведение огня с использованием тяжелого вооружения, а для дополнительного контроля отправлены рабочие группы из штабов группировок. Это приносит свои результаты — отмечаем снижение обстрелов территории Республики по сравнению с предыдущим периодом», — рассказал Басурин.

При этом НМ ДНР проинформировала, что сегодня под артобстрел ВСУ попали позиции ДНР в микрорайоне Трудовские (прифронтовой район Донецка). В результате, обстрела ранения получили трое жителей.

«По оперативной информации, по состоянию на 12:50 украинские силовики с направления населенного пункта Марьинка ведут обстрел с применением минометов, различных видов гранатометов и стрелкового вооружения микрорайона Трудовские Петровского района Донецка. В очередной раз обстрелу подверглась автостанция «Трудовские», — говорится в сообщении.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что киевские силовики два раза нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР почти 50 боеприпасов.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Фрунзе и Калиново. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли минометы калибра 82 мм, БМП, АГС, зенитные установки и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 47 мин, грант и снарядов», — сказал Марочко.

Он сообщил, что СБУ завела уголовные дела на ряд офицеров 24 бригады ВСУ за незаконный вывоз оружия из Донбасса.

«В связи с участившимися случаями массового дезертирства военнослужащих, в район населенного пункта Камышеваха в расположение 24-й бригады установлено прибытие сотрудников СБУ для проведения разбирательства, а также проверки ранее вскрытых фактов поставок оружия из зоны АТО вглубь страны. Также известно, что уже заведено ряд уголовных дел на офицеров бригады, в том числе на заместителя командира бригады по вооружению полковника Оноприенко Федора Ильича», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские силовики перебросили в Станицу Луганскую 45 арабских наемников для проведения диверсионно-подрывной деятельности.

«Установлено прибытие в населенный пункт Станица Луганская около 45 арабских наемников с целью проведения диверсионно-подрывной деятельности. Нашей разведкой выявлено, что в центральной больнице населенного пункта Станица Луганская в здании роддома располагается взвод ВСУ. Кроме того, во дворе больницы размещена военная техника: два танка, БМП и два автомобиля «КамАз». Нами установлено, что огонь по позициям Народной милиции ЛНР открывается именно с территории больницы», — добавил Марочко.

Ранее представители Народной милиции неоднократно сообщали о переброске украинским командованием в район линии соприкосновения групп иностранных наемников, в том числе из арабских стран, Польши, Прибалтики, Грузии.

При этом в мае ЛНР провела боевые учения для детей в рамках патриотического воспитания молодежи. Соответствующий ролик выложило республиканское СМИ News Front. Отмечается, что учения происходили на полигоне. Сначала детям рассказали теорию об оружии, а затем учили стрелять из автоматов, а также собирать и разбирать их. Среди подростков — как мальчики, так и девочки.

«Что мы сейчас в детей заложим, то мы увидим в последствии. Нужно их энергию направить в нужное русло. Детей нужно привлекать к военному делу», — говорятпредставители ЛНР.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко отметил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один — получил ранение».

По его словам, на Донецком направлении основные боевые действия продолжились на участке фронта Каменка — Авдеевка — «Шахта Бутовка». Лысенко отметил, что вчера около 16 часов войска ДНР «совершили очередное военное преступление, обстреляв украинские позиции, а также жилые кварталы Авдеевки из ракетной установки «Град».

"На данный момент известно о повреждении более десяти частных домов: в них пробиты крыши, выбиты стекла, разрушены постройки. Один мирный житель получил ранение в голову, после чего был доставлен в больницу. На месте обстрела работают наблюдатели украинской стороны СЦКК, сотрудники ГСЧС, полиции, медики», — сказал Лысенко.

Полковник сообщил, что на рассвете со стороны Ясиноватой (ДНР) войска ДНР открывали огонь из танка и минометов в направлении Авдеевки. К концу суток они выпустили по району Авдеевки более 50 мин и 10 артиллерийских снарядов.

«Обстрелы со стороны противника наших позиций на Донецком направлении зафиксированы также в окрестностях Горловки — в Верхнеторецком и Зайцево, а также в районе Песок. В последних двух враг также применял минометы. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 13 вражеских обстрелов, в том числе девять — из тяжелого вооружения», — добавил Лысенко.

В МОУ проинформировали, что на Мариупольском направлении обстрелы носят круглосуточный характер, эпизодически ДНР применяет минометы.

«В Марьинском районе противник проявлял активность только днем, изредка обстреливая позиции сил АТО из минометов. Здесь же зафиксирована активность снайперов противника. В районе Докучаевска вчера состоялась одна вооруженная провокация со стороны врага», — уточнил Лысенко.

Он также рассказал, что на Луганском направлении войска ЛНР обстреливали украинские позиции из легкого вооружения в Попасной, Новотошковском, Крымском и вблизи Станицы Луганской.

Также сегодня в Николаеве на площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод — ИА REGNUM ) загорелось морское водолазное судно U700 «Нетешин» Военно-морских сил Украины. Соответствующее видео было выложено на канале Уoutube.

Днем пожарным удалось потушить возгорание. Сообщалось, что судно загорелось при выполнении огневых работ — замене металла с использованием открытого огня. Ранее, завод получил контракт стоимостью около 6 миллионов гривен, который предполагает доковый ремонт судна, замену металла обшивки внешнего корпуса, ремонт винто-рулевого комплекса, донно-бортовой арматуры, очистка, окраска и ряд иных работ, которые невозможно выполнить на плаву.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин обвинил Украину в эскалации вооруженного конфликта в Донбассе и занятии новые рубежи «серой зоны».

«На сегодняшний день в Минской контактной группе остаются неразрешенными ряд важнейших вопросов. Несмотря на громкие заявления политического руководства страны о приверженности Минским соглашениям, Киев продолжает эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе. Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в «серой зоне», приближаясь к позициям ополчения», — утверждает Пушилин.

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена заложниками. Для этого на Украину выехали матери бойцов ДНР и ЛНР, которые удерживаются в местах заключения. В настоящее время женщины провели верификацию заложников.