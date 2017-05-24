Брюссель, 24 мая, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 25 мая в штаб-квартире НАТО официально заявит о неизменной приверженности принципу коллективной обороны, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неофициальный источник в администрации Белого дома.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

По информации издания, соответствующее заявление президент США сделает в ходе своего выступления в штаб-квартире НАТО.

В то же время газета отмечает, что сохраняется вероятность того, что Дональд Трамп в ходе своего выступления поменяет формулировки или удалит из своей речи этот фрагмент.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о своих планах урезать участие США в североатлантическом альянсе или заставить государства-члены НАТО платить за участие в нем Вашингтона.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом хочет добиться формального присоединения военного блока НАТО к коалиции против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемой США.

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