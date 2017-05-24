Ставрополь, 24 мая, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Из-за непогоды на Ставрополье порядка 3 тыс. абонентов остались без питьевой воды. 24 мая в 18:00 остановлена фильтровальная станция «Юца».

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Остановка вынужденная. Водыв реке Юца загрязнены стоками, несущими грязь и мусор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. Из-за прекращения работы станции несколько населенных пунктов Минераловодског округа остались без питьевой воды.

Это поселки Змейка, Бородыновка, МТФ (855 абонентов) и около 2 тыс. абонентов города Минеральные воды. В зону прекращения водоснабжения попали и 15 социальных объектов: Ставрополькрайводоканал-Южный, три школы в Минводах, три детских сада, хлебокомбинат, поликлиника, центр социального обеспечения населения, центр народного творчества и досуги, Дом детского творчества.

Также без воды осталось муниципальное предприятие «Славянка», производственно-техническое подразделение.

Воду людям будут подвозить водовозами по заявкам.

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Эвакуация из-за паводков на Ставрополье: подключены Росгвардия и полиция

Между тем, вода заполняет в округе все новые дома. По данным на 21:00, в селе Левокумка подтоплено 250 частных домов, в которых проживает 625 человек, из них 121 ребенок. Под водой оказались 720 дворов и огородов, где проживают 1800 человек, из них 352 ребенка.

Еще 72 частных дома подтоплено в поселке Первомайском. В них живет 322 человека, из них 51 ребенок. Людей размещают в местном санатории. Около 300 человек временно ночуют в школах, среди них 69 детей.

В Невинномысске вода подтопила четыре частных дома, где проживает 13 человек, 157 дворов и подвал детского сада. Спорткомплекс «Олимп» подготовлен на случай эвакуации людей.

Вода пришла и в Шпаковский район. В Сенгилеевской пока подтоплен один дом, где проживает два человека. В станице Темнолесской подтоплено шесть дворов, где живет восемь человек. В хуторе Извещательный подтоплено пять частных домов.

Два человека, среди которых ребенок уехали ночевать к родственникам.

В Предгорном районе подтоплено 150 дворов, вода зашла в 30 домов станицы Суворовской. Эвакопункт для них подготовлен в Доме культуры. В селе Новоселицком подтоплено 24 приусадебных участка.

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Паводки на Ставрополье: пять районов в зоне подтоплений и оползней

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по всему краю введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки. Реки выходят из берегов, угрожают ближайшим населенным пунктам. «Большая вода» грозит Светлограду, Ессентукам.

В реке Калаус расчищают заторы, чтобы не поднимался уровень воды. В селе Донская Балка из-за оползней пришлось отселить17 человек из шести домов.

В селе Солуно-Дмитриевское подтоплено 24 приусадебных участка, вода зашла в восемь домов, где проживает четыре ребенка. В 16 домах вода стоит на приусадебных участках.

Там подготовлены два пункта временного размещения людей. Но эвакуированные жители 10 домов разъехались по родственникам.

Сложная обстановка сложилась на дорогах. В Кочубеевском районе временно ограничивалось движение на участках трассы «Кавказ». ГИБДД просит водителей использовать объездные пути. На трассу Зеленокумск — Кочубей — Минеральные Воды обвалился грунт, там движение еще не налажено.

В хуторе Верхнеегорлыкский стало невозможно перемещаться через брод реки Егорлык. Там модно перемещаться на лодке. К 18 домам подъехать временно невозможно, сообщили в региональном управлении МЧС.

Все чрезвычайные службы и администрации Ставрополья будут в ближайшие два дня круглосуточно работать в режиме повышенной готовности. Все готово к эвакуации людей из подтопленных домов.

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МЧС прогнозирует сохранение ливней и сильных дождей 25−26 мая. В регионе работает круглосуточный телефон «горячей линии» МЧС: (8652) 55−65−89.