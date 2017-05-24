Брюссель, 24 мая, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Европейское космическое агентство (ESA) официально сообщило о результатах расследования причин аварии модуля Schiaparelli в ходе экспедиции «ЭкзоМарс».

Цитата из к/ф «Марсианин». реж Ридли Скотт. 2015. США Мэтт Деймон в роли астронавта Марка Уотни

На официальном сайте ESA указано, что посадочный модуль разбился из-за ошибки бортового компьютера.

«По итогам расследования обстоятельств аварии модуля Schiaparelli миссии «ЭкзоМарс» выяснилось, что бортовой компьютер принял противоречащие друг другу данные, что привело к преждевременному завершению функционирования программы спуска на поверхность Марса», — сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Вместе с тем ESA отмечает, что большая часть операций, выполняемых при посадке модуля российско-европейской межпланетной миссии, прошла штатно.

Ранее руководитель ESA Йохан-Дитрих Вёрнер заявил журналистам, что авария модуля Schiaparelli не была вызвана неполадками российской техники.

Как сообщало ИА REGNUM, космический аппарат преодолел более 55 млн километров, и 19 октября вышел на орбиту Марса. Произошел отстрел посадочного модуля Schiaparelli, и тот вошел в атмосферу Красной планеты. Потом сигнал пропал. В итоге, 21 октября 2016 года ученые признали, что аппарат разбился. Ошибка в программе приземления, отцепившая раньше времени парашюты, привела к крушению посадочного модуля.