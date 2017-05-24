Вашингтон, 24 мая, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Бывший государственный секретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык, для того чтобы оказывать большее влияние на американское правительство. Высказывание Керри приводит сегодня, 24 мая, издание Politico.

ИА REGNUM

«Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык», — сказано в заявлении Керри.

Издание указывает, что это фрагмент выступления Керри, которое он планирует сделать перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете вечером 24 мая.

Керри, как видный представитель Демократической партии, включен в информационную войну против администрации Дональда Трампа, и его высказывание надо воспринимать именно в этом ключе.

Демократы продолжают утверждать, что Трамп и его команда якобы связаны с российскими властями. Россию при этом обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США, в частности, в президентские выборы.

При этом демократы так и не предоставили ни одного доказательства выдвинутых ими обвинений.