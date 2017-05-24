Тель-Авив, Израиль, 24 мая, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Вашингтон направит дополнительную военную помощь в размере нескольких десятков миллионов долларов, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 24 мая сообщает Reuters.

Иерусалим

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«Три дня назад США добавили еще $75 млн в пакет помощи в рамках программы противоракетной обороны», — заявил Нетаньяху.

В Белом доме заявили, что 22 мая в Иерусалиме на переговорах с Нетаньяху «президент Трамп подчеркнул твердое намерение Соединенных Штатов обеспечить безопасность Израиля, включая поддержание качественного военного превосходства Израиля».

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Напомним, согласно соглашению 2016 года, ежегодно Вашингтон будет выделять финансирование на военные расходы Израиля в размере $3 млрд 800 тыс. Соглашение предусматривает финансовую помощь оборонному ведомству Израиля в течение 10 лет.

20 мая в Вашингтоне заявили о продаже Саудовской Аравии военных кораблей, танков и новейших систем противоракетной обороны на общую сумму $110 млрд.