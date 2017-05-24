Афины , 24 мая, 2017, 22:28 — ИА Регнум. 24 мая на стадионе «Апостолос Николаидис» был разыгран матч 4-го тура греческой Суперлиги (борьба за еврокубки) между клубами «Панатинаикос» и «АЕК Аф». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Баскетбол

На 62-й минуте аргентинский полузащитник Себастьян Лето открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

Статистика матча («Панатинаикос"/"АЕК Аф»)

Удары 5/4

Удары в створ 2/1

Владение 48%/52%

На данный момент «Панатинаикос» поднялся на 3-ю строчку, набрав 5 очков. «АЕК Аф» остался на 2-й позиции с 6-ю очками.

Составы на матч:

«Панатинаикос»: Влаходимос, Георгос, Маринакис, Хульт, Моледо, Зека, Лод, Курбелис, Чатзигиованис, Лето, Клонаридис.

«АЕК Аф»: Анестис, Враньеш, Гало, Чигринский, Вила, Айдаревич, Юхансон, Галанопулос, Христодулопулос, Араухо, Манталос.

Предупреждения: Галанопулос — 17, Моледо — 18, Враньеш — 45, Хульт — 53, Вила — 77, Молинс — 90+5.

Удаления: Враньеш — 90+6.

Голы: Лето (пен) 62 — 1:0.