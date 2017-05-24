Москва, 24 мая, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Ещё не поздно вмешаться в происходящее с русскоговорящими соотечественниками на Украине, чтобы помочь им, считает председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом он заявил сегодня, 24 мая, в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале», где обсуждался принятый Верховной радой во втором чтении закон, согласно которому в промежутке с 7:00 до 22:00 не менее 75% передач на радио и телевидении должны вестись на украинском языке (или быть дублированы на украинский язык).

Украинский фольклор

«Это заходит всё дальше. Каждый день принимают и принимают новые законы. Они (украинские власти — прим. ИА REGNUM ) сделали всё, чтобы разрушить свою страну. И то, что говорили и думали на полуострове Крым, свершилось. Люди испугались и ушли от вас, — сказал Калашников, обращаясь к оппонентам. — Юго-Восток сегодня в таком же состоянии».

Участники программы «Первой студии» обсудили появление в киевском кафе группы националистов, потребовавших от персонала заведения говорить по-украински, ссылаясь на «закон», который ещё не принят, и угрожали погромом в случае неподчинения.

«Вы рушите собственную страну. Дело даже не в националистах. Как оказалось, разрушить Российскую империю и Советский Союз очень тяжело именно из-за ментальности, из-за языка. Мы на эти территории не переселялись, мы всю жизнь жили здесь — Россия, Украина ‑ и общались на том самом русском языке. И это прекрасно понимают на Западе… Нам нужно идти по пути конгресса США, который выделяет средства Украине на поставку летального оружия… Нам тоже надо выделить средства… надо вмешаться в происходящее на Украине. Я думаю, что мы достучимся (до Министерства финансов РФ — прим. ИА REGNUM ). Потом мы примем тоже законы о наших соотечественниках, примем законы об упрощенном гражданстве. Нужно помогать соотечественникам, применять «мягкую силу». И не надо нас осуждать за это. Украина принимает эти решения, Америка принимает эти решения, а Россия — не моги, нельзя! А можно, оказывается, и нужно», — заявил глава думского комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №5313 о введении языковых квот на украинском телевидении. «За» соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.