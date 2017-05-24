Москва, 24 мая, 2017, 22:15 — ИА Регнум. В Москве прошла официальная церемония подписания восьми российско-филиппинских соглашений по сотрудничеству в различных сферах, сообщает RT.

Kremlin.ru Российско-филиппинские переговоры. 23 мая 2017 года

Посол Филиппин в России Карлос Соррета рассказал журналистам о подписании программы по развитию туризма в 2017—2019 годах, меморандумов о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, протоколов о культурном и индустриальном сотрудничестве, а также соглашений в военной сфере обороны, в сфере транспорта, в деле развития торговли и инвестиционного взаимодействия.

Особо отмечено заключение договора с «Росатомом» по атомной энергетике.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что документы, подготовленные к приезду в Москву президента Филиппин Родриго Дутерте, будут подписаны 24 мая.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден вернуться на родину раньше намеченного срока из-за обострения там вооруженных столкновений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что его официальный визит в Россию продлится до 26 мая.