Москва, 24 мая, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Храм Христа Спасителя в Москве, где приложился к мощам святителя Николая Чудотворца. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мощи Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Отмечается, что Путин встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с тезоименитством. Глава государства подарил предстоятелю Русской Православной церкви книгу XIX века «Житие Николая Угодника».

«Мы очень благодарны папе римскому и святому престолу за то решение, которое было принято по просьбе патриарха», — сказал Путин, имея в виду прибытие мощей Николая Чудотворца в Россию.

Также в резиденции патриарха Кирилла Путин встретился с Патриархом Коптским Тавадросом II.

«Это событие стало возможным благодаря договоренности, которая была достигнута на встрече патриарха с папой Римским. Большое событие для православных верующих», — сказал Путин коптскому патриарху.

Российский лидер отметил, что Россия придает очень большое значение развитию межцерковных отношений и церковь выполняет очень большую роль в сближении народов.

Затем Путин отправился в Храм Христа Спасителя, где приложился к мощам святителя Николая Чудотворца.