Лондон, 24 мая, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Охрана у посольства России в Лондоне усилена военнослужащими британской армии, сообщает 24 мая RT.

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По словам военнослужащих, они с 24 мая помогают полицейским выполнять функции охраны здания посольства России.

Дежурный сотрудник полиции сообщил журналистам, что эти меры вызваны распоряжением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о повышении уровня террористической угрозы до критического.

Ранее было объявлено, что после теракта в Манчестере к патрулированию ключевых объектов Лондона будут привлечены военные.

Напомним, 23 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась повысить уровень террористической угрозы до критического и принять соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на стадионе «Манчестер-арена» во время концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв самодельной бомбы, от которого погибли 22 человека и не менее 59 были ранены. Позднее группировка «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за этот теракт.