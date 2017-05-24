Грозный, 24 мая, 2017, 21:28 — ИА Регнум. «Сбылась мечта сотен тысяч наших соотечественников, проживающих в Европе, а также бизнесменов, туристов, студентов — открывается прямое авиасообщение между Грозным и Мюнхеном», — написал на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

UTair 296 Boeing 737 авиакомпании UTair

Коммерческий директор «ЮТэйр» — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков отметил, что открытие рейса стало возможным благодаря поддержке правительства Чечни. Этот проект, по его словам, станет одним из приоритетных направлений развития всего Северо-Кавказского округа, условием для увеличения его социальной и инвестиционной привлекательности.

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Между Чечней и Киргизией установлено авиасообщение

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года было открыто авиасообщение между Чечней и Турцией. Первый рейс из Стамбула в Грозный состоялся 29 марта. Полеты будут выполняться, согласно расписанию, три раза в неделю — в среду, пятницу и воскресенье. Есть планы об установлении авиасообщения и с другим турецкими городами — Аданой, Антальей, Бодрумом, Измиром и Трабзоном.

В перспективе также открытие авиарейсов в Берлин, Дюссельдорф, Париж, Амстердам, Актау, Одессу, Никосию.