Триполи, 24 мая, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Отец Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта на стадионе в Манчестере, задержан в Триполи, сообщает телеканал ITV.

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

По информации телеканала, Рамадана Абеди задержали во время записи интервью для телевидения.

Свидетели этого события утверждают, что его схватили неизвестные вооружённые люди и куда-то увезли на автомобиле.

Ранее в Триполи, считавшемся до разрушения ливийского государства столицей Ливии, по подозрению в связях с террористической группировкой «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был задержан младший брат Салмана Абеди.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на стадионе «Манчестер-арена» был совершен террористический акт. Во время концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв, от которого погибли 22 человека и не менее 59 получили ранения. Позднее группировка «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за этот взрыв.