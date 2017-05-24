Москва, 24 мая, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Представитель организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) вышла к зданию Общественной палаты РФ, чтобы «встретить» уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову из ее поездки в Финляндию, сообщает сегодня, 24 мая, корреспондент ИА REGNUM .

ИА Красная весна Пикет РВС у здания Общественной палаты РФ

«Тот факт, что Кузнецова первым делом поехала не куда-нибудь, а в активно практикующую «ювеналку» Финляндию, заставляет думать, что она окончательно определилась, «с кем быть», и это точно не российские семьи. Кстати, поехала она туда на фоне недавнего громкого выхода родительских организаций из ее Общественного совета. Вышли те, для кого «шатания» по принципу «и вашим, и нашим», когда речь идет о ювенальной юстиции, категорически неприемлемы. Этой поездкой Кузнецова как бы говорит — «да какое мне дело до мнения каких-то там родителей и их входов-выходов!» У нее на повестке — «обмен опытом» с финскими коллегами, понимаете? А финские специалисты уже потирают руки — мол, время «резкого Астахова» ушло, и «Россия, похоже, меняет свой курс», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM активистка РВС.

Поясним, в начале января 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью. Этим должны были заняться специалисты из Минтруда и Общественной палаты РФ, а также уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Для этой работы омбудсмен и собрала при себе совет, куда почему-то вошли и те, кто защищает семьи от «ювеналки», и те, от кого их приходится защищать, — представители антисемейного лобби, чей бизнес-интерес завязан на выявление семейного «неблагополучия» и дальнейшее устройство новых «социальных сирот» в замещающие семьи.

По итогам этой проверки омбудсмен неожиданно сыграла на руку ювенальному крылу, заявив, что в России «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей. «Антиювеналы» отреагировали резко, прямо обвинив омбудсмена в отсутствии внятной позиции в сфере семейной политики. Еще более резко высказалась глава комиссии по реформированию Семейного кодекса Совета Федерации Елена Мизулина. По мнению сенатора, уполномоченная «откровенно вступила в сговор с лоббистами антисемейных ювенальных технологий из правительства».

Напомним, 18 мая было опубликовано открытое письмо председателя организации Марии Мамиконян, адресованное Анне Кузнецовой, в котором общественница заявила о своем выходе из Общественного совета при уполномоченном. Наряду с этим еще 75 родительских организаций подготовили свое обращение к Владимиру Путину, также ставшее реакцией на «нарушений фактически нет» Кузнецовой. Вслед за письмом эти организации начали одна за другой покидать вышеупомянутый совет.

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Добавим, Финляндия является одним из лидеров по внедрению ювенальной юстиции в Европе. За последнюю «пятилетку» в этой стране произошло несколько громких случаев изъятия детей, причем у родителей — российских граждан. Так, в 2015 году у россиянки Любови Власовой забрали семилетнего сына. Это произошло после ее ссоры с финским другом. Власова в тот момент была в состоянии алкогольного опьянения.

В 2014 году финские социальные службы отобрали 13-летнего сына у Ирины Загорской, мотивировав это решение тем, что женщина недостаточно хорошо лечит ребенка от диабета.

В 2012 году в Хельсинки изъяли четверых детей у россиянки Анастасии Завгородней и ее мужа, гражданина Финляндии. Причиной были названы разногласия родителей и возможные побои в семье. История стала резонансной и повлекла за собой вмешательство глав МИД обеих стран, а также протестную акцию в России.