Ватикан, 24 мая, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Папа римский Франциск смутил первую леди США Меланью Трамп вопросом о том, чем она кормит своего мужа — президента США Дональда Трампа. Встреча президента США и его супруги с римским первосвященником состоялась сегодня, 24 мая, в Ватикане.

Slorum.ru Потица

Во время приветствия и рукопожатий Франциск спросил Меланью о рационе Трампа.

«Чем вы его кормите? Потицей?» — спросил понтифик Меланью, указав на Трампа.

Первая леди США впала в ступор и не поняла, о чем идет речь. Но через какое-то время она сообразила, что речь идет о национальном словенском блюде — потице. Это рулет из дрожжевого теста с различными начинками. Стоит отметить, что Меланья — уроженка Словении.

«Потица? Ах, да!» — улыбнулась Меланья после короткого замешательства.

Трамп не понял, о чем говорят эти двое, и с улыбкой проговорил: «Пицца, да!»

Позже пресс-служба Ватикана пояснила, что папа является поклонником потицы и всегда упоминает это блюдо при встрече с гостями словенского происхождения.