Москва, 25 мая, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Страны ОПЕК и другие нефтедобытчики на встрече в Вене 25 мая с большой долей вероятности продлят действие соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом заявили эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Страны-нефтеэкспортеры 25 мая проведут очередную встречу, на которой обсудят результаты полугодового сокращения добычи нефти и возможность пролонгации соглашения. Ранее Министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и другими экспортерами рекомендовал продлить действие соглашения до конца марта 2018 года.

Соглашение о сокращении нефтедобычи впервые было подписано в декабре 2016 года — тогда страны согласились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. В рамках соглашения Россия сократила добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

Недолгий рост цен

Заседание ОПЕК в Вене можно считать ключевым событием для рынка нефти, считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. По его словам, цены на нефть продолжают оставаться высокими на фоне ожиданий того, что соглашение ОПЕК и других экспортёров по сокращению объёма добычи будет продлено как минимум на 6 месяцев.

«Если руководствоваться опытом реакции рынка на прошлое решения ОПЕК, то первоначальный отклик котировок нефти и в этот раз может быть положительным для стоимости сырья. Например, нефть марки Brent может подорожать на 1−2 доллара — до 55 за баррель», — предполагает Деев.

Между тем, по его словам, в течение следующих месяцев цены снова начнут снижаться, поскольку мировые запасы углеводородов так и останутся на уровнях, существенно превышающих среднее значение последних пяти лет.

Подписание не значит исполнение

Вероятность подписания соглашения крайне высока, но участники соглашения могут его просто не исполнять, считает эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко. По ее словам, неисполнение соглашения не предусматривает никаких санкций, поэтому теоретическая возможность не выполнять взятые на себя обязательства остается у каждой страны.

«Главным препятствием в его реализации может стать тот факт, что страны с меньшей добычей, чем Саудовская Аравия и Россия, не снизят добычу. А опыт прошлых лет и договоренностей внутри картеля показывает, что Саудовская Аравия в таком случае так же прекращает выполнять свои обязательства, что, естественно, приведет к снижению цен на нефть», — подчеркивает Грушевенко.

При этом, по ее словам, рост добычи сланцевой нефти в США вряд ли станет угрозой для сделки ОПЕК.

«Стабильный рост добычи нефти в США наблюдается с декабря 2016 года, и на его фоне страны, заключившие соглашение о снижении добычи, весьма успешно его выполняли, достигнув показателя по сокращению свыше 1,5 млн барр./сут. в апреле 2017 года», — отмечает Грушевенко.

Нефти меньше не станет

Вне зависимости от результатов переговоров стран ОПЕК в Вене реальное количество нефти на рынке не уменьшится, сходятся во мнении эксперты.

«У многих стран — участниц сделки на фоне низких цен на нефть стагнирует внутренний спрос на нефть, создавая некий парадокс: добыча падает, но экспорт растет или снижается более медленными темпами», — объясняет эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко.

По ее словам, такая ситуация сложилась в России, где, согласно данным Минэнерго, экспорт нефти в апреле вырос на 1,6 млн т по сравнению с показателями октября.

Согласен с такой точкой зрения и ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«Для радикального решения проблемы с перепроизводством сырья необходимо дополнительное сокращение добычи как минимум на 500−700 тыс. баррелей в сутки, на которое мало кто может пойти», — отмечает Деев.

Поэтому, уверен он, нефть окажется ниже 50 долларов за баррель, что создаст предпосылки для ослабления рубля.

«Если Brent все же просядет ниже 50 долларов за баррель, паре рубль-доллар придется протестировать уровень 60», — предполагает Деев.