Нью-Дели, 24 мая, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra направит инвестиции в строительство электромобилей с большим запасом хода и аккумуляторных батарей повышенной емкости, 24 мая сообщает Reuters.

Mahindrae2oplus.com Электромобиль e2o Plus индийского автопроизводителя Mahindra & Mahindra

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К середине 2019 года компания Mahindra планирует нарастить производство своих электромобилей до 5 тыс. единиц в месяц. В настоящий момент компания ежемесячно производит 400 электрокаров.

Инвестиции будут направлены на разработку батарей повышенной ёмкости, которые позволят электромобилям преодолевать расстояние в 400 километров на одной зарядке, заявил исполнительный директор Mahindra Паван Гоенка.

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Mahindrae2oplus.com Электромобиль e2o Plus индийского автопроизводителя Mahindra & Mahindra

Напомним, в настоящее время компания выпускает батареи, которые позволяют машинам преодолевать от 100 до 140 километров на одной зарядке. Первоначально компания намерена увеличить запас хода электромобилей до 200 километров, а потом до 400.

Mahindra начала разработку электоромобилей в 2010 году. На сегодняшний день было продано 2 тыс. 700 электрокаров производства Mahindra.