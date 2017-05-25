Москва, 25 мая, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Рекомендация специалистов министерства проста — переходите на новые замещающие препараты, их-то у нас достаточно. Да, это так, но вся беда в том, что у широкого круга больных новые препараты просто не усваиваются! Как такое могло получиться, почему было принято решение, делающее тысячи граждан России заложниками недобросовестных поставщиков и безответственных решений? Ответ на этот вопрос обязательно нужно будет найти, но в первую очередь необходимо как можно скорее вывести из-под угрозы людей, находящихся в постоянном риске для здоровья и самой жизни по вине то ли безмозглых, то ли бессовестных чиновников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

Глава Эндокринологического научного центра, академик РАН Иван Дедов выражает твердую уверенность в надуманности проблемы. Есть, мол, один, от силы два престарелых больных, придумывающих несуществующие трудности там, где их нет. А препараты нового поколения прекрасно справляются со всем спектром возложенных на них задач.

Но это только одно мнение, хотя и высокопоставленного эксперта. Другие же находят в себе силы признать необходимость комбинированного приема препаратов старого и нового поколений, оговаривая, правда, что такая проблема касается «немногих» из большого числа пациентов. А если уточнить, сколько это в данном случае — «немного»? Ведь речь идет не о бездушных предметах, а о живых, страдающих людях! И когда выясняется, что под угрозой или уже в беде могут находиться сотни и тысячи больных, вопрос о тщательном и объективном расследовании проблемы встает в полный рост.

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