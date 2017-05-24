Тбилиси, 24 мая, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Грузия высоко ценит ту поддержку, которую ей оказывают Соединенные Штаты Америки, в том числе в вопросе суверенитета и территориальной целостности страны. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом президент Георгий Маргвелашвили заявил на встрече с помощником заместителя госсекретаря США в вопросах Европы и Евразии Бриджит Бринк, которая состоялась 24 мая в Тбилиси.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

На встрече обсуждались вопросы двусторонних взаимоотношений и сотрудничества в многостороннем формате. Георгий Маргвелашвили поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Грузии и особенно подчеркнул значение того решения, которое в этом направлении приняла администрация президента Дональда Трампа (речь идет о документе, запрещающим оказание помощи странам, признавшим независимость Абхазии и Южной Осетии, — ИА REGNUM ).

Как заявил журналистам после встречи секретарь президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе, США являются для Грузии стратегическим партнером номер один.

«Соединенные Штаты — стратегический партнер номер один для Грузии. Соответственно, на встрече были рассмотрены все вопросы, существующие в двусторонних отношениях между нашими странами. Речь шла о вопросах безопасности, предстоящем саммите НАТО, протекающих в Грузии процессах и конституционной реформе», — заявил Пхаладзе и подчеркнул, что стороны обсудили все темы, которые являются актуальными для обеих стран.

Отметим, делегация США во главе с Бриджит Бринк прибыла с визитом в Тбилиси 22 мая. Она уже провела две встречи в парламенте Грузии. В первый день визита делегация США встретилась с членами фракции «Европейская Грузия» Отаром Кахидзе и Георгием Канделаки, а 24 мая состоялась встреча с представителями фракции «Европейская Грузия» и отдельная встреча с членами фракции «Национальное движение». 25 мая Бриджит Бринк и члены американской делегации планируют встретиться с председателем парламента Ираклием Кобахидзе.