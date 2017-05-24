Вашингтон, 24 мая, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил, что боевой самолет Воздушно-космических сил России осуществил перехват самолёта-заправщика коалиции во главе с США в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает телеканал RT.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших заправщиков <…> Не помню, был ли это Су-30 или Су-35», — сказал Харригиан.

Он подчеркнул, что это был именно перехват и, по его мнению, непрофессиональный.

«Мы обсудили это с ними (российской стороной — ИА REGNUM ), и они потом признали это», — сказал генерал.

Ранее американские СМИ сообщили, что боевой самолет ВКС России пролетел рядом с самолетом ВВС США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает манёвр Су-30 ВКС РФ в небе над Сирией вблизи самолета ВВС США неоправданным риском.