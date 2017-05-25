Киев, 26 мая, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Рынок недвижимости Украины показывает весьма специфическую статистику. Прежде всего, как отмечают эксперты, никогда ранее 1 кв.м. жилой площади в Киеве не стоил 500 долларов: первичное жилье сильно подешевело по отношению ко вторичному. На рынке которого, в свою очередь, отмечает падение стоимости в высоком и среднем сегментах. Падение цен не останавливается. Об этой и других тенденциях рынка недвижимости Украины рассказывает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор рынка недвижимости

Несмотря на мнение, что рынок недвижимости достиг ценового дна, строительный бум в столице (и других городах) имеет место. С ним в том числе и связано и падение цен на недвижимость: застройщики заманивают клиента выгодными предложениями, и цены на «вторичку» вынуждены конкурировать за покупателя. Более того: застройщики, ранее частично заместившие ипотеку рассрочкой, сейчас практически полностью перешли именно на рассрочку, которая удлиняется на 3, 5 и даже 10 лет.

И хотя раздаются советы покупать жилье сейчас, потому что через несколько лет они удвоятся, а то и утроятся в цене (что может быть особенно интересно для покупателей из азиатских рынков), ажиотажного спроса не наблюдается. Напротив, существует возможность поступления на рынок еще более экономичных предложений, которые ранее были представлены в гораздо меньшем количестве.

О других сегментах рынка недвижимости Украины, в частности об аренде, налогах, рисках, строительстве, коммерческой недвижимости, читайте здесь: Сейчас дно, а через 5 лет будет дорого! — обзор рынка недвижимости Украины

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