Исламабад, 24 мая, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Читайте также: The National Interest: США нужно наращивать свой контингент в Афганистане

Af.mil Беспилотник

Беспилотник нанес удар в районе афганской деревни Гуровек, расположенной в провинции Хост, заявил представитель администрации приграничного пакистанского города Мираншах Камран Африди.

Командир исламистов, который идентифицировал себя как Абдулла Вазиристани, подтвердил авиаудар по позициям боевиков в приграничном районе Афганистана.

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Напомним, 13 апреля военные США применили в Афганистане против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самую мощную из неядерных бомб GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. Вес бомбы составляет 9,8 тонн. В результате бомбардировки был уничтожен «туннельный комплекс» в районе Ачин в провинции Нангархар.