Тамбов, 24 мая, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тамбов» успешно завершил свой первый сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Задача перед клубом стояла простая: сохранить место в лиге. Команда не просто ее выполнила, но и по итогам сезона заняла пятое место из двадцати возможных.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

«Отрадно, что свой первый год во второй по значимости футбольной лиге России ФК «Тамбов» провел на высоком уровне и закончил его на достойном месте, продемонстрировав при этом хорошую качественную игру», — говорится, в частности, в поздравительной телеграмме главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Губернатор пожелал руководству, тренерскому штабу и игрокам ФК «Тамбов» крепкого здоровья, счастья, благополучия, зрелищных матчей и спортивных успехов. «Надеюсь, что впереди у вас еще много ярких побед, и вы еще не раз порадуете болельщиков настоящим футбольным праздником и красивыми голами. Пусть ваш профессионализм, целеустремленность и преданность любимому делу способствует достижению самых высоких результатов», — подчеркнул Александр Никитин.

Напомним, в дебютном сезоне ФНЛ ФК «Тамбов» провел 38 матчей. В них тамбовчане одержали 15 побед. 12 поединков завершились ничейным результатом. В 11 играх подопечные Андрея Талалаева уступили соперникам. В итоге с 57 набранными очками ФК «Тамбов» занял пятую строчку турнирной таблицы. Более того, дебютант ФНЛ мог пройти в стыковые матчи, чтобы поспорить за выход в премьер-лигу. Для этого тамбовчанам в решающей встрече нужно было обыгрывать «СКА-Хабаровск». В итоге матч завершился со счетом 2:2.

Сейчас команда ушла в отпуск. С 9 июня клуб начнет подготовку к новому сезону, который, ориентировочно, стартует в середине июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе большое внимание уделяется привлечению населения к занятиям спорту. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения области составляет 37%. А по обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями Тамбовщина занимает 1 место в России. В 2016 году количество спортивных сооружений увеличено в муниципалитетах области на 60 единиц. Сегодня вся сеть способна единовременно принять свыше 93 тыс. человек.