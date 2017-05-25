Киев, 26 мая, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Очередной высокодемократичный ход Петра Порошенко, запрет деятельности российских компаний на территории незалежнего государства, затронул 468 объектов. Что стоит за решением Порошенко, обсуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Юдинцев ИА REGNUM Украина в концлагере

Под отлучение от украинского рынка попали соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru, а еще теперь украинцы не могут (ну или, во всяком случае, не должны) использовать продукты «Касперского», под запрет попала 1С. Список продолжают компании не из IT-сферы: «Аэрофлот» и «Газпром».

Правда, это он круто задвинул? На этот раз Порошенко удалось поразить даже своих сограждан, которые не ожидали от него такого эффектного жеста. Большинство решили, что запрещать соцсетей — «уже перебор».

А ведь соцсети — это самое обсуждаемое, но есть еще запрет бухгалтерской программы 1С, на которой учатся специалисты в украинских же вузах. И даже — «Газпрома», чей газ мирно отапливает украинские дома. Бред ли это, как уверяют многие пользователи, или не бред, но не исключено, что на подобный шаг Порошенко пошел не только по столь явному и простому, как вульгарная русофобия, мотиву. Не рассчитывает ли господин президент таким образом отвлечь внимание от грядущих решений, касающихся выполнению Минска-2? Выпад против российского бизнеса презентует Порошенко как истинного борца с Кремлем, что может упростить задачу протолкнуть Минск-2 через парламент.

Вряд ли, однако, ему удалось показать себя подобным супергероем: вместо этого он снова взвинтил общество, и так натянутое, как пружина.

Чем может обернуться очередная эскапада Порошенко, читайте здесь:Запрет российского бизнеса на Украине: какие цели преследует Порошенко?

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