Вашингтон, 24 мая, 2017, 20:19 — ИА Регнум. По информации агентства, представители демократической партии написали письмо с просьбой об этом генеральному директору Deutsche Bank Джону Крайану. Они собираются выяснить, поддерживало ли правительство России выдачу Дональду Трампу банковских ссуд.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Агентство уточняет, что этот запрос касается некой финансовой схемы, якобы создавшей возможность вывести из России $10 млрд.

Ранее Министерство юстиции США уже запрашивало банковские данные экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта при проведении расследования о «вмешательстве России в американские выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая сенатор Маккейн в эфире одного из телеканалов предложил президенту США публично покаяться в связях с Кремлем, обещая ему прощение великодушного американского народа.