Черкесск, 24 мая, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Ряд регионов Северного Кавказа оказался в эти дни во власти Средиземноморского циклона. В эпицентре стихии оказались Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Чуть полегче ситуация в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Maxpixel.freegreatpicture.com Дождь

Жителям Карачаево-Черкесии в эти дни приходится по полной испытывать на себе капризы погоды. Начиная с 9 мая, ежедневно в республике идут дожди, передает 24 мая корреспондент ИА REGNUM. По данным синоптиков, за две недели выпала месячная норма осадков. Невысоки также и температурные показатели — они на два-три градуса ниже климатической нормы, цитирует ТАСС начальника Гидрометцентра республики Виталия Чиликина.

Местные жители давно не припомнят, чтобы в конце мая термометр показывал всего 8−13 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, дожди будут испытывать жителей региона еще два дня. В республике в настоящее время в результате сильных ливней повысился уровень воды в реках. Однако, по словам вице-премьера Мурата Озова, он не превышает критических отметок. Паводковая обстановка находится в пределах нормы. Есть повреждения на отдельных участках дорог, но они оперативно восстанавливаются дорожными службами республики.

Начался сброс воды из Усть-Джегутинского водохранилища, из-а чего МЧС предупредило о повышении уровня воды в реке Кубань в течение пяти-шести часов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов дал поручение членам республиканской комиссии по ЧС держать ситуацию на постоянном контроле и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

В Кабардино-Балкарии из-за проливных дождей сошел сель, который прервал движение на участке федеральных трасс Р-217 «Кавказ» и А-154 Урвань-Верхняя Балкария-Уштулу, сообщили в ФКУ Упрдор «Кавказ». Масштабы селя составляют 1000−1500 кубометров, что по всем меркам считается достаточно серьезным объемом. В настоящее время ведутся работы по расчистке завалов, организован объезд по региональным дорогам.

В случае продолжительных осадков, как отметили в региональном управлении МЧС, возможно возникновение половодья на реках Малка, Чегем, Черек, Терек и др., в результате чего в зону подтопления могут частично попасть ряд территорий в Нальчике и Прохладном, а также населенные пункты в Прохладненском, Майском, Баксанском, Чегемском, Черекском, Эльбрусском, Зольском и Лескенском районах.

В настоящее время для избежания чрезвычайных ситуаций ведутся берегоукрепительные и руслорегулировочные работы.

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На Ставрополье в зоне подтопления оказались шесть районов: Петровский, Апанасенковский, Андроповский, Георгиевский и Кочубеевский, а также Минераловодский городской округ. Уровень воды в протекающих по ним реках Суркуль, Кума, Калаус и Кубань растет до неблагоприятных отметок.

Всего в зоне подтопления оказались жители более 2200 домов. Власти региона предпринимают усилия по отселению их из зоны паводка. В двух районах края развернуты пять эвакуационных пунктов для временного размещения людей из зон подтоплений. Два из них находятся в Андроповском районе, еще три — в Минераловодском округе края.

За паводковой ситуацией в Чечне ведут постоянное наблюдение специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По состоянию на 13:00 24 мая уровень воды рек на всех гидрологических постах Чеченской Республики ниже опасных отметок.

МЧС предупредило, что в ближайшие часы ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду ожидаются в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей.