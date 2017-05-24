«Удар западной коалиции унес жизни 16 мирных жителей в Сирии»
Дамаск, 24 мая, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Западная коалиция нанесла удар по деревне Аль-Баруда, расположенной в 15 км к западу от Ракки, согласно заявлению Наблюдательного совета по правам человека в Сирии (SOHR).
Читайте также: Тиллерсон: США хотят формального присоединения НАТО к борьбе с ИГ*
Среди погибших мирных жителей — пятеро детей и одна женщина. Большинство из них были беженцами из деревни Аль-Сукхана, расположенной в восточной части провинции Хомс. Число погибших может увеличиться, поскольку несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.
Читайте также: Сирийская армия отбила у боевиков аэропорт в провинции Алеппо
Напомним, самолеты западной коалиции ведут сильную бомбардировку позиций исламистских боевиков на окраинах Ракки, неофициальной столицы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Согласно данным SOHR, с 23 апреля по 23 мая в результате действий западной коалиции, возглавляемой США, погибли около 225 мирных жителей, включая 44 ребенка.