Москва, 26 мая, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Строительству новой трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, сопутствуют непрерывные конфликты с надзорными органами. О том, как учитывают (или не учитывают) подрядчики тот факт, что трасса затрагивает лесные массивы, пишет корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Строительство федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург (М-11)

В части нарушения природоохранного законодательства особенно выделяются подрядчики, работающие на участках в Ленинградской и Новгородской областях; наибольшее количество нарушений — на счету турецкой компании, строящей два участка дороги под Санкт-Петербургом. Среди нарушений — несогласованные выбросы загрязняющих веществ, отсутствие ведения учета отходов и подозрение на их складирование на сельскохозяйственной территории.

Турецкий подрядчик только за первую половину прошлого года стал фигурантов 25 административных дел. Отличился и субподрядчик с тех же двух участков: снял плодородный слой почвы, уничтожил и повредил деревья. Все это, конечно, делалось незаконно. «Хорош» и подрядчик новгородского участка трассы, который вообще закатал сельскохозяйственные земли в асфальт и на получившейся площади расположил вахтовый поселок.

И хотя все происходящее — не экологическая катастрофа, однако каким-то затхлым душком все-таки веет. Принцип «после нас хоть потоп» нельзя делать нормой.

Ответят ли нарушители перед законом и каковы шансы, что нарушения не повторятся? Читайте здесь: Новая трасса Москва — Петербург: дорогая дорога в никуда?

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