Санкт-Петербург, 24 мая, 2017, 20:04 — ИА Регнум. У шестерых депутатов петербургского Законодательного собрания предлагают забрать мандаты. Этот вопрос некая «инициативная группа» предлагает вынести на общегородской референдум. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, соответствующее ходатайство уже поступило в Городскую избирательную комиссию.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Алтарь Исаакиевского собора

В Горизбиркоме подтвердили, что рассмотрят его на заседании 25 мая.

Инициаторы предлагают спросить петербуржцев, считают ли они необходимым «отозвать депутатов ЗакСа шестого созыва» Михаила Амосова, Бориса Вишневского (оба — «Яблоко»), Алексея Ковалева («Справедливая Россия»), Оксану Дмитриеву, Максима Резника, Сергея Трохманенко (все трое — «Партия роста»).

Отметим, эти парламентарии наиболее активно выступают против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ и за проведение референдума по этому вопросу. Заксобрание в лице большинства «Единой России» уже дважды уклонилось от рассмотрения вопроса о референдуме на пленарном заседании.

Теперь, если все документы инициативной группы, желающей забрать мандаты у названных выше депутатов, окажутся в порядке, Горизбирком должен будет направить их в Заксобрание, где вопрос обязаны рассмотреть в течение 20 дней.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 мая Законодательное собрание Санкт-Петербурга второй раз подряд сняло с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Теперь у комитета Заксобрания по законодательству есть право не включать вопрос о референдуме в повестку дня следующего заседания.