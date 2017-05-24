Тамбов, 24 мая, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, назначенный президентским указом руководить регионом, с первых дней «у руля» сформулировал приоритеты в своей работе. Это развитие региональной экономики, повышение внимания к социальной сфере, дебюрократизация отношений власти и жителей области. За прошедшие два года регион сделал большой прорыв в этих направлениях.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

25 мая 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым назначил Александра Никитина, ранее занимавшего пост председателя Тамбовской областной думы, временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовщины. После выборов главы региона, в конце сентября, вступая в должность губернатора, Александр Никитин сказал: «Впереди — огромный объем практической работы, и я в полной мере чувствую и осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности. Только объединив все конструктивные общественные силы региона, учитывая законные права и интересы граждан, поддерживая постоянный диалог с населением, мы сможем справиться со всеми задачами, ответить на любые вызовы».

Александр Никитин принял бразды правления областью в непростое время. Последние годы федеральная повестка социально-экономического развития в основном ориентирована на преодоление кризисных явлений, вызванных проблемами в мировой экономике, нестабильностью сырьевых рынков, международными санкциями. Однако, как подчеркнул губернатор, выступая с отчетом за 2016 год на заседании областной думы, «призыв главы государства В.В. Путина работать «без ссылок на сложности и внешние ограничения», был воспринят нами буквально и безоговорочно».

На фоне общего падения инвестиционной активности в стране на Тамбовщине реализуется около 300 инвестпроектов. По исследованиям рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2016 году Тамбовской области в номинации «Минимальный риск» было присвоено второе место, и, кроме того, подтверждено абсолютное лидерство в номинации «Высокая эффективность госуправления». А в рейтинге Минэкономразвития среди регионов по уровню развития государственно-частного партнерства в 2015—2016 годах Тамбовщина заняла 12-е место по стране и стала лидером среди черноземных регионов. Тамбовская область также входит в двадцатку лидеров в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Не случайно, видимо, внедрение 12 целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса находится на личном контроле губернатора.

Читайте также: Тамбовщину ждут структурные изменения в экономике: интервью губернатора

Преодолеть отставание региона в создании инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также территорий с особым режимом ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности — это еще одна задача, поставленная новым губернатором, которая успешно выполняется. Всего за два года в регионе созданы два индустриальных парка — государственный и частный. А губернатор уже ставит новую задачу — сделать город Котовск территорией особого социально-экономического развития.

Для решения все той же проблемы — укрепления сектора малого и среднего бизнеса — Александр Никитин и его команда наладили конструктивное взаимодействие с Министерством экономического развития РФ. В результате господдержку получили сотни субъектов малого и среднего предпринимательства области. В прошлом году, например, было создано 649 новых рабочих мест, что в 2,3 раза превысило ожидания. Принято решение о капитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области. Благодаря предпринятым мерам, количество малых и средних предприятий в области увеличилось до 11 тысяч. При этом возросло число индивидуальных предпринимателей.

Дает свои плоды и взятый губернатором курс на возрождение региональной промышленности. Его активная позиция на федеральном уровне, тесное и эффективное взаимодействие с Минпромторгом России принесли ожидаемый результат — положительную динамику показателей промышленного производства. Серьезная поддержка оказана тамбовской «оборонке». Команда губернатора сумела выстроить конструктивный диалог с государственной корпорацией «Ростех», что принесло четырем оборонным заводам региона дополнительные заказы на миллиард рублей.

Читайте также: Тамбовские оборонные заводы получили новые заказы

Индекс физического объёма промышленного производства в прошлом году превысил среднероссийский показатель. В индустриальных секторах промышленности создано и модернизировано 870 высокопроизводительных рабочих мест, освоен выпуск 51 вида конкурентоспособной продукции, открыто 6 производственных участков, внедрено 8 новых технологических процессов, введено в эксплуатацию более 1700 единиц высокопроизводительного оборудования. В рамках участия в федеральных государственных программах на модернизацию и техническое перевооружение тамбовских предприятий из федерального бюджета было привлечено свыше 2 млрд рублей.

Новые производственные программы ведущих промышленных предприятий области составили основу Регионального плана по импортозамещению. Так, на заводе «Пигмент» запущено производство импортозамещающей продукции в рамках реализации двух инвестпроектов. В Котовске на заводе нетканых материалов тоже начата реализация двух инвестиционных проектов с объемом средств более 500 млн рублей. В прошлом году подписано соглашение с компанией «Боксмарк Ледер» о строительстве кожевенного завода, где будет создано 1200 новых высокопроизводительных рабочих мест. Объем инвестиционных вложений составит 15 млн евро.

Читайте также: В День химика тамбовский губернатор поддержал коллектив завода «Пигмент»

Новый импульс развития получил и традиционный сектор экономики региона — агропромышленный комплекс. Внедрение инноваций, продуманная поддержка аграриев со стороны региональной власти принесли тамбовскому АПК в 2015 году 15,8 млрд рублей частных инвестиций, это третье место по стране. А в 2016 году — 35 млрд рублей, что вновь позволило региону войти в тройку лидеров по инвестициям в сельское хозяйство. Тамбовщина уверенно занимает одно из лидирующих мест среди регионов, которые вносят значительный вклад в валовой сбор зерна в стране, а также четвертое место в ЦФО — по производству зерна, второе — по производству подсолнечника, пятое в России по валовому сбору сахарной свеклы. Кроме того, регион входит в тройку лидеров по производству свинины и в двадцатку — по производству мяса птицы.

Благодаря политике народосбережения, в регионе многое сделано для развития системы здравоохранения. Только за прошлый год отремонтированы 60 объектов в 49 медицинских учреждениях области, в том числе 13 объектов на селе. Успешно решается проблема нехватки врачебных кадров. В учреждения здравоохранения области трудоустроено 143 выпускника медицинских вузов, обучавшихся по целевым направлениям. По программе «Земский доктор» 69 молодых специалистов переехали работать на село и получили компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Это позволило существенно повысить обеспеченность сельских больниц врачебными кадрами.

Читайте также: Тамбовский губернатор: Приоритет — политика народосбережения

С каждым годом совершенствуются выездные формы работы медиков, благодаря чему тысячи жителей отдаленных сел Тамбовщины смогли пройти обследование, не выезжая за пределы своих населенных пунктов. Высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году получили свыше 6 тыс. жителей области.

Успешно выполнена поставленная год назад губернатором задача — вывести на качественно новый уровень использование информационных технологий при предоставлении медицинских услуг. Реализация проекта «Электронное здравоохранение» позволила Тамбовской области занять лидирующие позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации. Запись на прием к врачу в электронном виде стала самой востребованной среди услуг, оказываемых в регионе.

Большое внимание уделяется привлечению населения к занятиям, способствующим здоровому образу жизни. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения области составляет 37%. А по обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями Тамбовщина занимает 1 место в России. В 2016 году количество спортивных сооружений увеличено в муниципалитетах области на 60 единиц. Сегодня вся сеть способна единовременно принять свыше 93 тысяч человек.

В регионе обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Запущен крупномасштабный федеральный проект по строительству и капитальному ремонту школ. В ближайшее время на территории области будет построено 29 новых школ, реконструировано 81 и капитально отремонтировано 136 школ. Ввод в строй образовательного комплекса «Школа Сколково-Тамбов» на 2425 мест позволит в этом году полностью ликвидировать третью смену в детских образовательных учреждениях областного центра.

Читайте также: Дмитрий Медведев оценил образовательный комплекс «Школа Сколково-Тамбов»

Скоро для тамбовской детворы распахнет свои двери детский технопарк «Кванториум — Тамбов». Он будет состоять из различных подразделений-лабораторий, так называемых «квантумов»: IT-квантум, космоквантум, лазерквантум, промдизайн и биоквантум.

Пришедшей два года назад команде губернатора пришлось решать еще одну трудную задачу, на протяжении многих лет остающуюся в центре общественного внимания — ЖКХ. Наибольшее число нареканий населения вызывали проблемы теплоснабжения. Но и здесь за два года произошел серьезный прогресс. Так, благодаря инициативе губернатора, принято решение о строительстве в северной части областного центра подводящих и квартальных тепловых сетей с последующим переключением потребителей к вновь построенным тепловым пунктам. В прошлом году уже проложено более 11 км квартальных тепловых сетей, заработали 22 новых индивидуальных тепловых пункта. Объем инвестиций составил 250 млн рублей, в том числе 150 млн — средства областного бюджета. В этом году в модернизацию системы теплоснабжения Тамбова будет вложено еще около 700 млн рублей, что кардинально изменит положение дел в предстоящем отопительном сезоне.

Читайте также: На модернизацию теплоснабжения Тамбова направят 700 млн рублей

Итоги двух лет работы Александра Никитина на посту главы администрации области красноречиво характеризуют следующие факты. В Национальном рейтинге губернаторов (исследование проводит Центр информационных коммуникаций «Рейтинг») он занимает почетную 20-ю строчку. В так называемом «Кремлевском рейтинге» губернаторов, составленном Центром развития региональной политики, он вошел в число наиболее стабильно работающих глав, пользующихся поддержкой федерального центра. И, наконец, фонд «Петербургская политика» по итогам апреля в очередной раз признал Тамбовскую область регионом с высоким уровнем социально-политической устойчивости.

Два года — это срок, когда уже можно подводить первые итоги и ставить перед собой и своей командой новые, путь и трудновыполнимые задачи, выполнение которых значительно улучшит качество жизни тамбовчан. Как считает Александр Никитин, главное — работать с максимальной отдачей, чтобы каждый житель области смог ощутить конкретные положительные изменения в регионе.

Впереди еще много работы, поисков решения проблем. Ведь, как неоднократно говорил Александр Никитин, «важно, чтобы каждый житель на себе конкретно ощутил те положительные изменения, которые происходят в Тамбовской области».