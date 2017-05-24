* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, 24 мая, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Власти Франции и Германии 25 мая дадут свое согласие на присоединение военного блока НАТО к коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 24 мая, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хороший-плохой

Сообщается, что военный блок НАТО как институт присоединится к антитеррористической коалиции, которую возглавляют США. Ожидается, что 25 мая власти Франции и Германии дадут официальное согласие на участие Североатлантического альянса в борьбе против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом уточняется, что Париж и Берлин считают, что для США присоединение военного блока НАТО к борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это символический жест.

Ранее генеральный секретарь Севроатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что военный блок ещё не принял решение о необходимости формального вступления альянса в коалицию по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ряд союзников считает это необходимым по политическим и практическим соображениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна хочет формального присоединения военного блока НАТО к антитеррористической коалиции.

Стоит отметить, что основные страны НАТО уже и так участвуют в американской антитеррористической коалиции.