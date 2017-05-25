Вашингтон, 25 мая, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Судя по всему, специалисты соответствующих ведомств США уже готовы к такому повороту событий. В том числе и самому худшему сценарию, по которому могут пойти события, если слово захочет взять американский народ. Миллионы четырехместных гробов и концлагеря Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), заблаговременно заботливо приготовленные, продолжают ждать своих потенциальных обитателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто за борт, а кто — с борта вон

Подготовлено это хозяйство без соблюдения особой секретности, как бы намекая на необходимость послушания властям тем, кого могут настичь ненужные сомнения.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения американского истеблишмента, оказался визит главы российского МИД. Можно сравнить язык скрытых посланий, продемонстрированных Трампом по отношению к встречам с Си Цзиньпином и Лавровым. Переговоры с Китаем сопровождались демонстрацией силы в Сирии, массированным ударом крылатыми ракетами по правительственному аэродрому. А России в качестве дружеского жеста было преподнесено увольнение главы ФБР, известного своими антироссийскими выпадами.

Такой линии поведения «глубинное государство» уже не стерпело. Теперь остается наблюдать, удастся ли Трампу взять этот барьер. Уже не просто подковерные стычки компроматов, как это было до сих пор, но реальную внутриэлитную войну на уничтожение.

Подробности читайте в статье: Импичмент Трампа — пролог к гражданской войне в США

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