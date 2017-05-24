Донецк, 24 мая, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик заявил, что за последний год гибель от обстрелов среди мирного населения Донбасса участилась, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Результаты обстрела ВСУ

Мартин Сайдик обратил внимание на нерадостную статистику, предоставленную офисом верхового комиссара ООН по правам человека. Согласно данным этой организации, число погибших гражданских жителей Донбасса выросло за год на 120%.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, эти цифры подтверждаются данными отчётов сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики продолжают нагнетать напряженность в зоне вооружённого конфликта в Донбассе.

По информации полпреда России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, Украина наращивает военную группировку на линии разграничения вместо соблюдения соглашения о разведении сторон.