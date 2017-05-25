Минск, 25 мая, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Российские дотации в белорусскую экономику вместо благодарности вызывают у некоторых безответственных белорусских пропагандистов нелепую мысль о превосходстве «минской» модели над «московской». В их построениях часто встречаются все штампы, отсылающие читателя к современной западной антироссийской пропаганде. С основными из этих перлов вражеской мысли знакомит статья редактора ИА REGNUM Юрия Баранчика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

Действительно, прежние отношения «дотации в экономику Белоруссии в обмен на заверения в дружбе» зашли в тупик. И по причине их, мягко скажем, неравновесности, и потому, что белорусский праздник совершенно необходимо сворачивать.

На фоне этой благодати, стоившей России более сотни миллиардов долларов, в «братской» стране расплодились антироссийские силы, да и стиль выступлений главы Белоруссии время от времени совершенно не соответствует предполагаемому образу союзника России.

Наглый шантаж России, имеющий место в высказываниях некоторых белорусских экспертов, позволяющих себе указывать место соседней державе, «а то в Калининград не пустим», тоже необходимо аккуратно, но решительно притушить.

Эти и другие проблемы в российско-белорусских отношениях рассматриваются подробно в статье: Мифы белорусской пропаганды. Не пора ли поставить точки над «и»?

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