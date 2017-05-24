Джакарта, 24 мая, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Сотрудник полиции погиб в результате теракта в столице Индонезии Джакарте, 24 мая сообщает Reuters.

Gitoyo aryo Индонезийская полиция

К атаке причастен террорист-смертник. Два взрыва прогремели с разницей в пять минут возле автовокзала, расположенного в восточной части столицы Джакарты.

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Трое раненых, включая двух сотрудников полиции и одного гражданского, были доставлены в ближайший госпиталь, заявили сотрудники здравоохранения. Местные СМИ сообщили, что ранения получили пять человек.

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Напомним, в январе 2016 года в центре Джакарты боевики совершили террористическое нападение, в результате которого погибли восемь человек. С января прошлого года в Индонезии произошло несколько террористических атак.