Тирасполь, 24 мая, 2017, 19:23 — ИА Регнум. «Есть русская поговорка: «Хоть горшком назови, только в печку не ставь», — так прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев в ходе визита в Тирасполь решение Конституционного суда Молдавии, объявившего «незаконным» и «оккупационным» российское миротворческое присутствие в Приднестровье, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

По словам дипломата, в последнее время России не привыкать слышать обвинения, в том числе и такие, с которыми выступил Конституционный суд Молдавии.

«Мандат миротворческой операции будет исчерпан тогда, когда будет реализован выход на политические договорённости по приднестровскому урегулированию. Пока же мы достаточно далеки от достижения каких-то политических договорённостей, поэтому пересматривать наше отношение к миротворческой операции, несмотря на оригинальные решения Конституционного суда Молдовы, руководство моей страны не видит никаких оснований», — сказал дипломат по итогам встречи с руководством Верховного совета ПМР.

Спикер ВС ПМР Александр Щерба в свою очередь отметил единство позиций всех ветвей власти Приднестровья в отношении тех вызовов, которые сегодня угрожают республике. «Мы открыты для диалога, готовы обсуждать самые разные волнующие приднестровцев проблемы. Волеизъявление нашего народа предельно ясно — мы тоже часть России, и хотим быть поняты ею», — сказал он.

Щерба добавил, что последними решениями Украины и Молдавии по усилению блокады ПМР нарушаются сами принципы переговорного процесса. «Таким образом, под угрозу ставятся не только переговорный процесс, но и необходимость и возможность взаимоотношений с РМ», — добавил он.

Представитель МИД РФ согласился с тем, что своими действими Киев и Кишинев нарушают принцип, в соответствии с которым не допускается принятие односторонних действий, которые ухудшают положение партнера по переговорам. «Корректировать не до конца выверенные решения никогда не поздно. Главное — осознать их пагубность», — отметил в свою очередь Губарев.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский, принимая российского дипломата, отметил, что в условиях появления новых вызовов и угроз Приднестровью крайне важно знать позицию России как гаранта безопасности и стабильности в республике.

«Мы все прекрасно знаем, о чем идет речь. Наша общая задача — найти такое решение, которое минимизировало бы негативные последствия развития ситуации, которые мы наблюдаем в последние недели», — отметил, в свою очередь, Губарев.

Собеседники высказались за скорейший созыв заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2». Российский дипломат рассказал, что накануне встречался в Кишиневе с представителем по политическим вопросам от Молдавии Георгием Баланом и советником президента Молдавии Василием Шовой. «Мне импонирует, что и они выступают за скорейшее проведение официального заседания. Думаю, что всем уже понятно, что без этого не обойтись, что дальше тянуть не имеет смысла. Сидеть по углам — не самый лучший способ решения проблем. А проблемы, к сожалению, только накапливаются», — констатировал Сергей Губарев.

«Мы обратились в адрес действующего председателя ОБСЕ и ко всем участникам данного формата, но пока безрезультатно, — отметил в свою очередь Красносельский. — Более того, вы говорите, что молдавская сторона выступает за то, чтобы в максимально сжатые сроки созвать данную официальную площадку для переговоров в формате «5+2». 30 марта в ходе встречи с президентом Молдовы Игорем Николаевичем Додоном мы предложили подготовить совместное обращение в адрес действующего председателя ОБСЕ. Вроде бы как президент Додон вначале дал согласие, но воз и ныне там. Что мешает совместному обращению? Надо, чтобы слова не расходились с делами», — подчеркнул президент ПМР.

Губарев также встретился с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. Глава приднестровской дипломатии подчеркнул, что на фоне стагнации переговорного процесса ситуация в молдавско-приднестровских отношениях неуклонно деградирует.

«Региональное пространство находится в стадии турбулентности. В этой ситуации нам необходимо задействовать политико-дипломатические меры для того, чтобы минимизировать негативные риски и выйти на согласованное компромиссное решение тех или иных проблем. К сожалению, повестка перегружена проблемными вопросами, но пока никаких действий навстречу Приднестровью в части их решения мы не видим», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Игнатьев заявил о необходимости скоординированных действий России и Приднестровья по предотвращению эскалации напряженности в связи с установлением совместного таможенно-пограничного контроля Молдавии и Украины на приднестровской границе.

«Необходимо прийти к пониманию резонов, которые подвигли наших украинских партнеров на такие шаги, и, главное, к пониманию того, как минимизировать ущерб от этих шагов. Основным, как мне представляется, способом был бы скорейший созыв официального заседания в формате «5+2», в рамках которого можно было бы высказать все озабоченности, которые накопились к данному моменту, и понять, куда и как двигаться дальше», — заключил Сергей Губарев.