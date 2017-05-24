* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 24 мая, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Белый дом хочет добиться формального присоединения военного блока НАТО к коалиции против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемой США, сообщил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По мнению госсекретаря США, вступление североатлантического альянса в коалицию по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могло бы стать очень важным шагом.

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что некоторые члены военного блока НАТО всё больше участвуют в борьбе с террористами.

Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что несколько стран-членов НАТО всё ещё обдумывают вопрос вступления в коалицию. Однако после встречи с представителями одной из них Тиллерсон укрепился во мнении, что они поддержат присоединение НАТО к коалиции.

Стоит отметить, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально заявил: роль членов альянса в боевых действиях коалиции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не подвергается никакому сомнению.