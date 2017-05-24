Триполи, 24 мая, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Лодка, перевозившая около 500 мигрантов, направлялась в Италию. Береговая охрана, координирующая спасательные операции, подала первый сигнал о помощи. В районе ведет работу корабль «Фиорилло» береговой охраны, буксир и судно НПО «Моас».

Ggia Мигранты в море

Лодка накренилась на один бок, и более 200 человек оказались в воде. На вечер 24 мая было обнаружено 31 тело. Остальных людей спасла береговая охрана и моряки других судов, работающих на месте. Для поиска других выживших аварийный центр береговой охраны Рима направил другие суда в зону трагедии.

Благоприятные погодные условия вызвали в среду, 24 мая, значительный отток мигрантов из Ливии в Италию. Береговая охрана из Рима скоординировала 15 спасательных операций, более 1700 людей было спасено.

В 2017 году через Средиземное море с берегов Ливии в Италию прибыло уже более 50 тыс. беженцев, сообщает Международное агентство по делам миграции.

Все они — выходцы из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки.