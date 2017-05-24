Кострома, 24 мая, 2017, 19:15 — ИА Регнум. В последнее время в Костромской области активно осуществляется реконструкция и установка монументов, посвященных Великой Отечественной: так, перед 9 мая на мемориале Вечного огня были выгравированы дополнительные 100 имен погибших от ран в костромских госпиталях, а на октябрь этого года в Смоленске запланирована установка памятника 234 Ярославской стрелковой дивизии, в которой проходили службу солдаты из Костромы.

Александр Василевский

Совместно с проектом памятника маршалу Василевскому Военно-историческое общество предлагает реализовать еще одну инициативу — издание марок в честь героев Советского Союза.

Справка ИА REGNUM: Александр Василевский появился на свет в Кинешемском уезде, входящем в состав Костромской губернии, учился в Костромской семинарии. Во время Великой Отечественной участвовал во всех крупных боях. В 1943 году получил звание маршала. На данный момент в России установлено 5 памятников маршалу: в Калининграде, Москве, Харбаровске, Кинешме и Вичуге.