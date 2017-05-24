Вена, 24 мая, 2017, 19:06 — ИА Регнум. В апреле 2017 года общий уровень выполнения соглашений о сокращении добычи нефти странами — членами ОПЕК, а также другими нефтедобывающими странами составил 102%. Об этом сказано в опубликованном сегодня, 24 мая, пресс-релизе совместного комитета министров по мониторингу ОПЕК.

Gazprom-neft.ru Нефтяная вышка

«В апреле ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении, достигли уровня его выполнения 102%, что на 4% выше уровня марта», — сказано в сообщении.

Комитет министров ОПЕК по мониторингу в целом удовлетворен результатами и устойчивым прогрессом на пути к полному выполнению соглашения о снижении уровня добычи нефти. Также ОПЕК призывает всё страны к полному выполнению договоренностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак выступили за продление соглашения по сокращению уровня добычи нефти.