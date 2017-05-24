Могадишо, 24 мая, 2017, 19:00 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли и более 10 получили ранения в результате взрыва автомобиля в столице Сомали Могадишо, говорится в заявлении полиции, 24 мая сообщает Associated Press.

Jim Gordon После взрыва автомобиля

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Заминированный автомобиль был припаркован возле ресторана недалеко от морского порта, заявил представитель полиции капитан Мохамед Хусейн.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт. Подобные террористические атаки в столице Сомали нередко совершают группировки исламистов, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, в Сомали 23 мая террорист-смертник атаковал контрольно-пропускной пункт в северном регионе автономного района Пунтленд, погибли пять человек, включая сотрудника полиции. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).