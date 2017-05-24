Курган, 24 мая, 2017, 19:05 — ИА Регнум. В Курганской области предприниматели выходят на пикеты, тогда как власти, вплоть до губернатора, считают, что предпринимательство в области развивается успешно. Сегодня, 24 мая, глава Зауралья Алексей Кокорин выступил с инвестиционным посланием на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Текст послания размещен на правительственном сайте. В нем говорится, что в Курганской области 26 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые дают 60% занятого населения, 30% валового регионального продукта, 16 млрд налоговых отчислений. Каждый день в Зауралье регистрируется 11 новых бизнесов.

Каждый 20-й предприниматель получил государственную поддержку. В этом году на развитие сельхозкооперативов предусмотрено 25 млн бюджетных средств, на поддержку фермеров — 110 млн рублей, малого и среднего предпринимательства — 93 млн.

«К 1 июня мы планируем рассчитаться с долгами по государственным муниципальным контрактам», — заявил губернатор Курганской области.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Чайка намеревался приехать в Курган, дабы разобраться, почему в Зауралье одна из самых высоких в стране задолженностей госструктур перед бизнесом.

«Каждая жалоба — это подарок для чиновника, дополнительная возможность оказать бизнесмену помощь», — отмечает в послании Алексей Кокорин.

Он добавил, что отношение к предпринимателям станет одним из критериев для начисления зарплат служащим, от которых зависит «бизнес без инфаркта».

В будущем четыре моногорода, которые расположены на территории Зауралья, должны стать бизнес-центрами. В ближайшее время пройдет защита программ развития двух моногородов — Далматово и Петухово.

Не забыл Алексей Кокорин упомянуть о переходе тюменских предприятий на налоговый учет в Зауралье, что приносит Курганской области стабильный доход.

Тем временем владелец кафе «Ялта» Александр Мусиенко вышел на одиночный пикет у гостиницы «Космос», где 24 мая совещались региональные представители бизнеса и власти, с плакатом «Путин! Спаси малый бизнес в Кургане!».По заявлению пикетчика, он представлял интересы ещё как минимум 100 предпринимателей — владельцев нестационарных объектов торговли, подлежащих сносу.

«Права малого бизнеса в Кургане ущемляют, — заявил координатор Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров в Курганской области Иван Камшилов изданию «Вечерние ведомости». — Власти планируют снести несколько павильонов на вокзале, кафе «Старая Прага» в ЦПКиО, кафе «Ялта» в Городском саду. Собственники павильонов только заключили договоры на пять лет, а им пришли письма о демонтаже павильонов, которые обошлись им почти в 1 млн рублей. Исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов объекты общественного питания и бытового обслуживания. Исключили около 200 объектов. Чиновники на контакт не идут, а просто занимаются сносом».

По словам главы Кургана Сергея Руденко, мэрия нацелена на создание максимально благоприятных условий для инвесторов и ведения бизнеса в городе. Для этого муниципальная власть в своей работе задействует различные инструменты и механизмы стимулирования инвестиций, передает его пресс-служба.

В Кургане работают 13 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса — половина всех предпринимателей области. Доля бизнеса в общем объеме производства по городу составляет 20%.

Одной из главных экономических проблем Кургана в настоящее время является отток населения. В основном уезжает трудоспособное население и молодежь, чтобы улучшить своё благосостояние.

«Для того, чтобы горожане не уезжали из родного города, муниципальная власть заинтересована в привлечении инвестиций в строительство жилья, объектов образования, спорта, культурно-развлекательных объектов, создание комфортной городской среды, благоустройство города, жилищно-коммунальный комплекс. Любой потенциальный инвестор должен понимать, что в Кургане можно работать. Здесь есть поддержка власти, инфраструктура. Есть понимание, каким образом можно сотрудничать и получить результат. Каждый проект для нас уникален и значим!» — заявил глава Кургана.

Что касается пикетчика Александра Мусиенко, то по сведениям мэра Кургана, он с 2007 года не заплатил ни одного рубля ни в один социальный фонд, налоговые декларации нулевые.

«Я не знаю, почему проблемы у руководителя кафе «Ялта», потому что с этим вопросом он не приходил. Кафе находится на территории городского сада и, полагаю, вопросы возникли с арендатором горсада», — передает слова Сергея Руденко «Область45». Также глава Кургана предложил рассмотреть вопрос уличных киосков 26 мая в администрации.

Пикетчик Александр Мусиенко заявил, что если в ближайшие дни владельцы нестационарных объектов торговли и власти Кургана не придут к оптимальному для обеих сторон решению, то он устроит одиночный пикет в Москве, у администрации президента РФ.