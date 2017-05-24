Москва, 24 мая, 2017, 18:51 — ИА Регнум. «Речь идёт о том, что мы с вами должны иметь одинаковые стандарты, и мы к этому готовы. Но дело в том, что когда на Украине берут и закрывают социальные сети, а реакция США, госдепа — что это в целях их безопасности, то в этой ситуации мы должны поступать симметрично. Мы тоже должны вопросы рассматривать с позиции безопасности нашей страны», — заявил Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

Спикер Госдумы отметил, что на Украине запрещают социальные сети, которые не продвигают никакой определенной политической линии. В то же время в России никаких репрессий по отношению к ресурсам и зарубежным СМИ, которые «продвигают те партии, которые им ближе и которые они поддерживают в рамках своих интересов», не применяется.

«Раз другие страны себя ведут таким образом, что нарушают права граждан и попирают демократические принципы, тогда давайте исходить из того, что у нас во главе любого решения — интересы государства и безопасность государства. У нас это всё объяснимо. А как они объяснят, что взяли и закрыли поисковик. Это то же самое, как взять и закрыть Google. То что Яндекс закрыли. Но наша страна не идёт на это», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия борется за основополагающие права и решительно выступает против таких политических решений, как запрет социальных сетей и интернет-ресурсов. Однако если западные политики оправдают действия Киева, то это сделает аналогичные действия любой другой страны вполне правомерными.

«Мы боремся за основополагающие права, мы против таких решений… Нам важно, чтобы наши партнёры по межпарламентским структурам либо исходили из универсальных подходов, которые мы будем понимать, либо (должны) объяснить, почему они так себя ведут в отношении той страны, которая принимает такие решения», — заключил Володин.

В Госдуму был внесен законопроект о мессенджерах, который возлагает на организаторов обмена мгновенными сообщениями обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей интернета, которые идентифицированы в устанавливаемом правительством РФ порядке. Кроме того законопроект предусматривает нормы, которые позволят блокировать рассылку, если стало известно, что она нарушает законодательство РФ.

Госдума также приняла обращение к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), в котором депутаты призвали осудить противоправные действия украинских властей и потребовать отмены их решений, нарушающих фундаментальные права и свободы человека на Украине. Российские парламентарии осуждают решение президента Украины Петра Порошенко о запрете на ее территории популярных социальных сетей «ВКонтакте» (vk.com) и «Одноклассники» (ok.ru), а также всех ресурсов интернет-сервисов «Яндекс» и «Mail.ru».